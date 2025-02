Anteprima24.it - Ferrante, Diga Campolattaro: “Consegna lavori è promessa mantenuta”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladeidella prima fase dell’iter di completamento delladi, formalizzata quest’oggi così come da me già annunciato nei giorni scorsi, è il mantenimento di unafatta al territorio, che attende quest’opera da decenni, e testimonia al tempo stesso l’impegno di questo Governo nel sostenere la realizzazione di quelle grandi opere infrastrutturali che segneranno la svolta per il nostro Mezzogiorno”. Lo sostiene, in una nota, il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit, Tullio. “Ladiè una delle più importanti infrastrutture idriche del Paese, un’altra opera commissariata che si sblocca e che, pur con un cronoprogramma sfidante, intendiamo realizzare. Seguo l’opera, in stretto contatto con il suo commissario straordinario, Attilio Toscano, non solo in virtù della mia delega al Mit, ma prima ancora perché la sua realizzazione rappresenta un patto d’onore con il territorio e con il Sud.