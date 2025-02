Ilgiorno.it - Felice Casorati, a Milano più di 100 opere di una straordinaria carriera: la mostra a Palazzo Reale

, 14 febbraio 2025 – Un ritorno dopo 35 anni: ledisaranno a, a, da domani, 15 febbraio, fino al 29 giugno. Si tratta di una delle più ampie retrospettive dedicate all'artista piemontese esponente del realismo magico. L'ultimache la città gli ha dedicato risale al 1990. Promossa dal Comune e prodotta da Marsilio Arte in collaborazione con l'Archivio, l'esposizione è curata da Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli. '’ ripercorre in 14 sale le stagioni della sua produzione, dagli esordi dei primi del Novecento fino agli anni Cinquanta. Sono oltre 100 lepresentate, tra cui spiccano quelle provenienti dalla Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, tra dipinti su tela e tavola, sculture, bozzetti per scenografie direalizzate per la Scala.