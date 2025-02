Lapresse.it - Fedez, pm di Milano chiede l’archiviazione per il pestaggio Iovino

La Procura diha chiesto di archiviare l’indagine per rissa, lesioni e percosse in concorso a carico di Federico Leonardo Lucia, in arte, per ildi Cristianoavvenuto nella notte tra il 21-22 aprile 2024 adopo una lite scoppiata poche ore prima nel locale The Club. Dopo la discussione ci sarebbe stata una sorta di spedizione punitiva in cui il personal trainer sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di uomini, fra cui alcuni ultras della curva sud del Milan ora a processo per l’inchiesta ‘Doppia Curva’ della Dda, alla presenza del rapper che assiste ma non partecipa al, l’accordo conper ritirare la querelaL’estate scorsa il personal trainer ha raggiunto un accordo transattivo connel quale si rinunciava a sporgere querela e ad eventuali azioni penali.