Lapresse.it - Fedez, parla la mamma: “Spero che si risposi”

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro ad Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, ladi.Intercettata a Sanremo 2025, l’inviato del tg satirico le domanda se è preoccupata per quello che sta travolgendo: il divorzio, le “cattive” compagnie frequentate (il rapporto con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”) e poi ancora le rivelazioni sulla presunta amante.Ladel rapper risponde: “Tutti santi siamo diventati. Non sono preoccupata, sono unastrana. Io sono unastronza”. E sulla possibilità di un secondo matrimonio del figlio, dichiara: «Prima o poi loper lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire».Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).