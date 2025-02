Ilgiorno.it - Fedez e il pestaggio di Cristiano Iovino: la Procura di Milano chiede l’archiviazione per il rapper in gara a Sanremo

– Alla fine, ladiha chiesto di archiviare l’inchiesta a carico di– all’anagrafe Federico Leonardo Lucio – per rissa e lesioni in merito al presuntocontroavvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 in via Traiano, a. L’aggressione, configurata come una sorta di spedizione punitiva, non era mai stata denunciata dal “personal trainer dei vip” e, lo scorso maggio, avevano raggiunto un accordo economico. Sulla richiesta di archiviazione si pronuncerà il giudice per le indagini preliminari.