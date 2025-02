Fedez e il pestaggio a Iovino la procura di Milano chiede l’archiviazione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladiha chiesto l'archiviazione per Federico Lucia, in arte, tra i cantanti in gara a Sanremo, indagato per rissa e lesioni in concorso, nel fascicolo sulsubito da Cristianoavvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Il personal trainer romano era stato aggredito .