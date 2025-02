Donnapop.it - Fedez è gay? Ecco il dubbio di una persona a lui vicina: cosa ha rivelato sul rapper? (VIDEO)

? Da molto tempo, in tanti si chiedono se ilsia omosessuale e il matrimonio con Chiara Ferragni fosse solamente una copertura.è emerso adesso?L’argomento era uscito anche nell’intervista che ildi Rozzano aveva rilasciato nello studio di Belve. In quell’occasione – fresco di separazione dall’ex moglie Chiara –aveva detto quanto segue: “No non sonoe non ho mai avuto esperienze omosessuali, non avrei problemi a dirlo fosse vero“.Nel 2017, ancora,– in un’intervista di Vanity Fair – circa il fatto che molti pensino sia, aveva detto: “Perché molti pensano che io sia? Perché ho un’estetica fra il tronista di Uomini & Donne e lo spacciatore del quartiere. In Italia poi è considerato virile non azzeccare i congiuntivi. Io non sono un maschio alfa, non mi interessa fare a gara a chi piscia più lontano, sono l’anti”.