Notizie.com - Fedez cambia Bella Stron*a per le Cover, la nuova versione della canzone di Marco Masini

Leggi su Notizie.com

ha sceltoper la serata delleal Festival di Sanremo 2025, ecco come hanno deciso dire il testo diper le, ladi(Notizie.com)In un’epoca dove il politicamente corretto si sta portando all’esasperazione era davvero difficile portare unacome questa che era uscita per la prima volta nel 1995 e che oggi non sarebbe del tutto accettata da un clima che si trova a condannare certi atteggiamenti e parole. Anche se è pur vero che la trap ha preso piede nonostante vada ben oltre questo brano scritto dacon Giancarlo Bigazzi e primo singolo dell’album Il cielovergine.Un messaggio chiaro diche sarebbe voluto andare anche oltre, ma che è stato fermato da Carlo Conti in questo intento.