Quotidiano.net - Federica Brignone batte anche Trump

Milano, 14 febbraio 2025 – Magari non ditelo a Donald, che ovviamente sostiene che la plastica in mare non rappresenta poi un problema. Però e per fortuna, l’italiana neo campionessa del mondo di gigante la pensa in modo diametralmente opposto. Tanto da aver portato avanti una generosa campagna in materia. Parto da qui per segnalare chenon è soltanto una bravissima sciatrice, erede degna della leggendaria Deborah Compagnoni, ultima iridata tra le porte nel remoto 1997 (eravamo al Sestriere, per la cronaca). No. Ho avuto modo di conoscere un minimo Fede e sempre ho apprezzato la sua consapevolezza di appartenere ad una generazione che non accetta il mondo così com’è, perché coltiva il desiderio di provare a cambiarlo per renderlo migliore, o almeno meno brutto. E badate che questo è un messaggio importante, circondati spesso come siamo, giovani e ahimè meno giovani, dalle barriere della rassegnazione.