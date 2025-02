FBI – Stagione 7 Episodio 11 accenna al futuro di OA e Maggie con la bugia di Isobel

Leggi su Cinefilos.it

FBI –7,11aldi OA econ ladi(Alana de la Garza) rivela una menzogna per omissione in FBI –7,11, “Shelter”, chealla futura relazione tra OA e(Missy Peregrym) e OA (Zeeko Zaki) hanno a lungo oscillato tra amicizia e romanticismo. Mentre l’attore dell‘FBI Zeeko Zaki dice che la relazione deve rimanere platonica,e OA hanno tutti gli ingredienti per qualcosa di più. La coppia si è avvicinata durante la settimadell’FBI, sostenendosi a vicenda durante eventi traumatici.FBI –7,11 che si intitola “Shelter” vede OA ealla ricerca di risposte dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un rifugio per immigrati. OA ha difficoltà con questo caso perché inizialmente sembra che gli immigrati musulmani fossero presi di mira.