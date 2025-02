FBI – Stagione 7 | data di uscita cast trama e tutto ciò che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

FBI –7:diciò cheDel produttore Dick Wolf, FBI è stato uno dei più grandi successi della CBS negli ultimi tempi e la serie poliziesca piena d’azione tornerà per la settima. La serie, che debutterà nel 2018, segue gli agenti dell’ufficio dell’FBI di New York mentre proteggono la città e il paese da varie minacce interne. Le impronte di Dick Wolf sono ovunque nell’FBI, e la serie trova un ottimo equilibrio tra la tipica formula del caso della settimana con l’ulteriore vantaggio di personaggi ben scritti e la solennità dell’FBI.Non ci è voluto molto perché la serie ricevesse uno spinoff, e l’episodio della prima“Most Wanted” è servito come pilot segreto per la serie omonima. Negli anni successivi, la popolare serie procedurale della CBS ha avuto un altro spin-off, che sta rapidamente diventando il prossimo franchise televisivo multi-show.