Fazzolari | La vera notizia è che Mosca è disposta a trattare Merito dell’Occidente e dell’Italia

Tante le incognite sul negoziato tra Russia e Ucraina al quale sta lavorando alacremente il presidente Usa Donald Trump non senza qualche mal di pancia di Bruxelles. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, lo ha detto chiaramente: “Senza un coinvolgimento dell’Unione europea non se ne fa niente”. A poche ore dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco (dove è in agenda un incontro tra Trump e Zelensky), tavolo cruciale per l’interventismo del presidente Usa su Ucraina e Medioriente, il sottosegretario ala presidenza del Consiglio Giovanbattista, uomo di fiducia e consigliere della premier Meloni, fa il punto sulla posizione di Palazzo Chigi. E si mostra fiducioso per l’uscita dall’impasse dovuta alla posizione ferma: oggi laè che la Russia è“Oggi laè che la Russia è, cosa che fino a qualche mese fa non aveva alcuna intenzione di fare”, dice in un colloquio con il Giornale.