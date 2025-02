Terzotemponapoli.com - Fava: “Conte non le manda a dire”

Dino, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “Cambierei modulo perché c’è l’esigenza di farlo”Così l’ex calciatore: “Le parole di? E’ sempre uno che in questo calcio non si nasconde, non lee dice quello che pensa. Lo apprezzo per questo. Ha voluto solamentela sua, quando c’è un errore abbastanza evidente, l’arbitro è umano e, se non riesce a vedere, è giusto che il Var intervenga. Se la palla è andata fuori, il Var deve intervenire. Lazio-Napoli e il cambio modulo? Secondo me farà un 3-5-2, proverà questo modulo con Raspadori seconda punta e potrebbe darci soddisfazione.