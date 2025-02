Liberoquotidiano.it - "Fate ridere, la dimensione emotiva è un'altra cosa": Noemi demolisce l'Accademia della Cruca

Leggi su Liberoquotidiano.it

È guerra aperta tra la Crusca e Sanremo. Dopo le critiche dell'che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologialingua italiana, èa rispondere. "La Crusca che giudica i testi delle canzoni di Sanremo? Mi fa- tuona senza mezzi termini -. Dovrebbe fare le regole del giusto italiano, gli altri aspetti facciamoli analizzare ad altri". Il motivo per l'artista in gara al Festival è chiaro: "La filosofia dei testi non risiede per forza nel perfetto italiano, lae umana sono un'rispetto alla correttezza del linguaggio. Altrimenti la Crusca sembra che tifi per l'Intelligenza artificiale. Ah - ironizza poi -, mi ha dato 7? Ma allora sono fortissimi!". Ospite di 'Tintoria Sanremo Edition' con Rolling Stone,ammette di aver "provato a scrivere un testo con l'Intelligenza artificiale e devo dire che ha delle intuizioni interessanti, ma quello che le manca è l'emozione.