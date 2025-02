Quifinanza.it - Farmaci da banco, frenano i consumi: quanto spendiamo per curarci?

Si chiamanosenza obbligo di prescrizione. Si possono quindi acquistare senza la ricetta del medico. Li usiamo per moltissimi sintomi da lenire, dal mal di testa all’allergia, dalla febbre fino ai dolori di stomaco, alle dinamiche dei movimenti dell’intestino, dai problemi della pelle fino ai piccoli disturbi della circolazione.Ma quali sono le tendenze di consumo e spesa per questi? Ecco, sulla scorta delle elaborazioni di Assosalute (Associazione nazionaledi automedicazione, parte di Federchimica) su dati New Line – Ricerche di Mercato, come si sono comportati gli italiani nel 2024.Ritorno al passatoStando ai dati, il mercato deisenza obbligo di prescrizione nel 2024 conferma la tendenza alla stabilizzazione già osservata nel 2023, con una contrazione dei volumi di vendita e una crescita contenuta del fatturato.