Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: le classifiche ufficiali della terza serata!

Leggi su Nerdpool.it

L’account ufficiale diha annunciato lee i punteggi definitivi relativi alladel Festival di Sanremo.Ma non perdiamoci in chiacchiere, ecco leche stavate aspettando con ansia.La classifica ufficialedelNoemi 85 puntiGaia 80 puntiComacose 75 puntiFrancesco Gabbani 75 puntiShablo feat GUÈ, Joshua, Tormento 75 puntiOlly 70 puntiTony Effe 70 puntiSarah Toscano 65 puntiBrunori SAS 55 puntiClara 55 puntiModà 55 puntiIrama 25 puntiJoan Thiele 25 puntiMassimo Ranieri 15 punti View this post on Instagram A post shared by(@