FantaSanremo 2025 | la scaletta ufficiale della quarta serata i primi bonus in base all’ordine di esibizione!

Siamo giunti alladel Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover! Unapiù giocosa del solito, nella quale siamo sicuri fioccherannoe momenti memorabili (ma attenzione ai mauls dovuti all’entusiasmo).Nel corso di questo terzo appuntamento su Rai1, si esibiranno tutti i Big in gara. L’appuntamento è fissato per le 20:40, mentre la chiusuraè prevista sempre intorno all’1:30. Anche questapuntata vedrà due co-conduttori al fianco di Carlo Conti: Geppy Cucciari e Mahmood. Ospite speciale: Roberto Benigni!di SanremoDi seguito l’elenco completo dei cantanti in gara e l’ordine di.ATTENZIONE! L’ordinenon è stato ancora confermato dagli organizzatori.