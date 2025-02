Quotidiano.net - FantaSanremo 2025: la classifica aggiornata dopo la terza serata

Il Festival di Sanremoè ormai giunto al suo rush conclusivo, con ilche continua a regalare emozioni e sorprese.la, Serena Brancale conferma il suo primato nellagenerale del fantasy game con 180 punti, seguita da un trio agguerrito composto da Lucio Corsi (165 punti) Marcella Bella e Olly (160 punti). La: Noemi in vetta Ladi giovedì ha visto Noemi come protagonista assoluta del. L'artista ha guadagnato ben 85 punti grazie a una serie di bonus strategici: dal Bonus per essere stata presentata dal co-conduttore ai vari bonus legati alla partecipazione alFestival. Tra questi spiccano i palpa glutei alla statua di Carlo Conti (+20) e il simbolo del cuore fatto con le mani (+20). Al secondo posto delladellasi trova Gaia con 80 punti, ottenuti grazie all'esibizionela mezzanotte e ad altri bonus legati alla sua performance sul palco.