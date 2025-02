Nerdpool.it - FantaSanremo 2025, diretta quarta serata: bonus e malus live!

Siamo giunti alladel Festival di Sanremo, e di conseguenza anche al quarto turno del. Migliaia di squadre e di allenatori hanno schierato i propri cantanti, pronti a conquistare preziosi punti grazie a gesti, outfit e performance sul palco dell’Ariston. Vi ricordiamo che in questasi esibiranno solo tutti e 29 Big gara con duetti e cover. Il clima sarà più disteso, quindi attenzione aie aiche pioveranno a raffica!dellaCome da regolamento, diversi elementi scenici e comportamentali hanno contribuito ad assegnare punti ai cantanti in gara. Ecco alcuni dei principalidella.Ecco iextra validi nella:Indossa anelli: +5 puntiScapezzolata: +10 puntiOutfit verde: +10 puntiBacio sulla bocca: +10 puntiCommozione: +5 puntiCanta sulle scale:+ 5 puntiMegafono: +20 punti Descrive outfit del compagno di duetto: +20 puntiPalpa o glutei della statua di Carlo Conti: +20 punti View this post on Instagram A post shared by(@)Punteggi provvisori delladi SanremoEcco come si sono comportati alcuni degli artisti in gara durante la terzadi Sanremo, traaccumulati e penalità.