"Family centered care: oggi e domani – I 25 anni della Fondazione Ronald McDonald" con Roccella

ROMA – Lunedì 17 febbraio, alle ore 15.30, presso la SalaRegina di Montecitorio si svolge il convegno “– I 25”. Saluto del vicepresidenteCamera, Giorgio Mulè. Intervengono Eugenia Maria(foto), ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Chiara Roti, direttore generaleper l’infanziaItalia, Tiziano Onesti, presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Laura Zoppini, direttore socio sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Carlo Dani, direttore del Dipartimento di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale Azienda Ospedaliero Universitariaggi, Eugenio Maria Mercuri, direttore Unità operativa complessa Neuropsichiatria infantile Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Alessandro Giuliani, presidente Associazione Trenta ore per la vita, Gabriele Sepio, docente di Diritto tributario del Terzo settore Università Pontificia Salesiana, Simona Bordonali, componenteCommissione Affari costituzionaliCamera, Camilla Bianchi, garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Toscana, Francesca Lecci, coordinatrice area di ricerca HealthManagement Cergas Sda Bocconi, Luciano Ciocchetti, vicepresidenteCommissione Affari socialiCamera.