Falso Crosetto, per acciuffare i truffatori si segue la scia dei soldi. Accertamenti su conti e movimenti

Milano, 14 febbraio 2025 – Le tracce dei flussi di denaro dall’Italia all’estero hanno portato a una prima svolta, nell’inchiesta suiche hanno avvicinato big dell’imprenditoria italiana utilizzando il nome di Guidoe spacciandosi per il ministro della Difesa o per appartenenti al suo staff. Sono indagati, infatti, due stranieri a cui risulta intestato il conto corrente bancario olandese sul quale mercoledì sono stati trovati e sequestrati quasi 980 mila euro versati dal presidente di Saras ed ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, una delle vittime. Denaro che iavrebbero tentato anche di spostare su un altro conto, senza riuscirci perché le somme sono state “congelate“ in tempo, prima che si volatilizzassero. Il fattore velocità Un risultato ottenuto, nell’ambito delle indagini dei carabinieri coordinate dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola, grazie alla rapidità nel risalire alle tracce delle movimentazioni finanziarie e alla collaborazione internazionale.