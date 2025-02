Ilrestodelcarlino.it - Falsa pec del comune di Ferrara, tentativo di truffa sventata

, 14 febbraio 2025 – In queste ore sta circolando in rete unditramite un falso indirizzo PEC, che simula una comunicazione ufficiale deldi. A segnalare l’accaduto all’ente di piazza Municipale è stata la Polizia Postale di. È stato, infatti, rilevato l’utilizzo dell’indirizzo email [email protected] , creato ad hoc daitori per simulare una PEC ufficiale dell'ente e trarre in inganno gli utenti. Tale indirizzo non appartiene aldie non ha alcuna connessione con le comunicazioni istituzionali. La Polizia Postale ha già segnalato il caso al provider di competenza e alla parte coinvolta, seguiranno ulteriori accertamenti. L’invito del sindaco Fabbri: “State attenti alle comunicazioni ricevute” Nel merito di questodi, il primo cittadino di, Alan Fabbri ha voluto rivolgere un appello: “Invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a verificare sempre l'autenticità delle comunicazioni ricevute.