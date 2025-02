Lapresse.it - “Facciamo l’amore non la guerra”, prosegue la campagna di Emergency

Festeggiare San Valentino non è solo una questione privata. Anche la “Festa degli innamorati” può essere l’occasione per esprimere il rifiuto della. E per l’occasioneha portato un letto a piazza Argentina invitando i passanti a sdraiarcisi sopra e a farsi una foto da divulgare sui social. Laha l’obiettivo di diffondere il messaggio contro laispirato dell’articolo 11 della Costituzione a cui possono aderire non solo i singoli cittadini ma scuole, teatri, Comuni, enti pubblici e locali. In un momento in cui lasembra inevitabile – e sono 56 le guerre nel mondo.