Fabregas torna sullo sfogo di Como-Juve | Ho voluto alzare un po’ la voce Arbitri e Var credo che il problema sia questo

di RedazionentusNews24ha parlato delle polemiche arbitrali post: le dichiarazioni del tecnico spagnoloIn conferenza stampa, a due giorni da Fiorentina-, Cesctoavuto nel post partita di. Le dichiarazioni del tecnico.– «Provo sempre a non parlare di, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto è difficile. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Houn po’ la, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile.che ilnon sia l’arbitro, ma come il VAR interviene; ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che siamo tutti più o meno d’accordo».