Dayitalianews.com - Fa uno squillo ad una ragazza, il fidanzato con un amico gli sparano per vendetta ma colpiscono un innocente

Doveva essere una sorta di raid punitivo contro un ragazzo, “colpevole” di aver fatto unoalla sua fidanzata, ma stava per finire in tragedia. È quanto successo a Lusciano, in provincia di Caserta, fuori ad un centro scommesse lo scorso 6 gennaio.La sparatoria fuori al centro scommesseTutto è partito quando un ragazzo avrebbe fatto unoal cellulare di una, cosa che avrebbe fatto imbestialire il. E così sarebbe partita la spedizione punitiva: un 20enne e un 16enne sarebbero arrivati a bordo di un’auto fuori al centro scommesse, facendo fuoco contro un gruppetto di ragazzi tra i quali ci sarebbe stato il giovane che ha fatto lo.Nel corso della sparatoria a farne le spese è stato però un altro ragazzo 19enne ferito ad un polpaccio, che con tutta quella storia non c’entrava assolutamente nulla.