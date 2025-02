Oasport.it - F1, McLaren svela a sorpresa la nuova macchina: filming day di 100 km a Silverstone

Leggi su Oasport.it

ha deciso di anticipare i tempi, portando in pista prima degli altri nove team in griglia lain vista del Mondiale di Formula Uno 2025. Ieri la scuderia inglese hato ala MCL39, completando il primoday dell’anno da 100 chilometri (come da regolamento) sulla pista dialternando al volante i due piloti ufficiali Lando Norris e Oscar Piastri. In attesa della presentazione ufficiale congiunta (tutte le squadre insieme alla O2 Arena di Londra) del 18 febbraio, per le prove di ieri è stata utilizzata una livrea camouflage nero-arancio.“Oggi è una grande pietra miliare nel nostro percorso verso il Mondiale 2025. È fantastico portare in pista per la prima volta la MCL39, il culmine del duro lavoro della squadra. Dobbiamo essere realisti, ogni squadra ha fatto progressi durante l’inverno.