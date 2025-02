Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Con Hamilton la Ferrari è pronta per vincere il Mondiale”

Lo spagnolo, in occasione della presentazione della Williams, ha parlato anche della, dopo aver lasciato la monoposto della scuderia di Maranello per far posto al britannico Lewis: l’iberico vede la vettura italiana in pole position per il titolo iridato.Il pilota iberico è sicuro che lasarà ancora più competitiva nella stagione che sta per iniziare: “Quando me ne sono andato, ho sentito che sia lache Charles Leclerc erano pronti a lottare per il titolo di campione del mondo, e con l’arrivo di Lewisquesto non potrà fare altro che aumentare“.Sull’arrivo dia Maranello: “Non sono mai stato compagno di squadra di Lewis, quindi non so cosa sia capace di fare, non ho mai visto i suoi dati. Io ho visto i dati di Charles e so quanto è bravo: l’unico modo in cui puoi valutare un pilota è quando sei un compagno di squadra e vedi cosa è capace di fare“.