F-35 all’India. Ecco cosa significa la proposta di Trump

Dopo anni di trattative, l’India potrebbe finalmente entrare nel club dei Paesi che operano l’F-35. Durante una conferenza congiunta con il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha rivelato che gli Stati Uniti sono pronti a intensificare le vendite di equipaggiamenti avanzati verso l’India, compresi i caccia stealth F-35 Lightning II. “Aumenteremo le vendite militaridi molti miliardi di dollari”, ha affermato, aggiungendo che “stiamo preparando la strada per fornirei caccia stealth F-35”.Un risvolto inaspettatoL’annuncio rappresenta un’apertura non indifferente da parte di Washington, la quale è sempre stata molto attenta nel selezionare gli acquirenti per il caccia di quinta generazione. Il caccia, prodotto da Lockheed Martin, è il velivolo da combattimento più avanzato al mondo e rappresenta un asset strategico per gli Stati Uniti e i loro Alleati.