Nerdpool.it - Exoborne, al via il primo playtest!

Sharkmob ha dato ufficialmente il via alsu larga scala di, l’atteso extraction shooter tattico open-world. Questa esclusiva fase di test permette ai giocatori di tutto il mondo di sperimentare la potenza degli Exo-Rig, affrontare le forze implacabili della natura e partecipare a intense battaglie multiplayer in un mondo sconvolto da una catastrofe ambientale.Per celebrare l’evento, Sharkmob ha pubblicato un nuovo trailer che offre uno sguardo all’azione frenetica, alle mappe esplorabili e alla profondità strategica del gioco.Quando si svolge ildi?Ilè attivo da oggi fino al 17 febbraio 2025 ed è disponibile su PC tramite Steam. I giocatori interessati possono ancora iscriversi sulla pagina ufficiale disu Steam per avere la possibilità di partecipare.