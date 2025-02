EVENTI WEEK-END – Dalla Bollate Run nel Parco delle Groane al concerto di S Valentino ad Arese

Leggi su Ilnotiziario.net

Tanti appuntamenti anche per questo fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2025. Tra le proposte, oltre alla “Run” e aldi Sanad, la rassegna “Comici che ci provano” a Novate e la biciclettata green a Palazzolo in memoria di Mariani. E non solo. Vediamo gli appuntamenti in .