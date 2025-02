.com - Europa League, Porto-Roma 1-1 nell’andata dei playoff

(Adnkronos) – Lanon va oltre il pareggio 1-1 con ilal Do Dragao, nella gara di andata deldi, in una partita che la squadra di Ranieri ha avuto in pugno per oltre un’ora, grazie al gol del vantaggio firmato da Celik sul finale di primo tempo. Poi nella ripresa una disattenzione ha portato al gol del pareggio deighesi con Francisco Moura al 67? ed una ingenuità di Cristante, espulso, ha lasciato i giallorossi in dieci uomini per gli ultimi 20 minuti di sofferenza. Lacomunque riesce a tenere il pareggio per giocarsi la prossima settimana all’Olimpico le sue chance di passaggio del turno. Ranieri sorprende un po’ con l’11 di avvio con Pellegrini che parte titolare nonostante le critiche, mentre restano in panchina sia Hummels che Paredes a cui era stato lasciato un week-end di riposo.