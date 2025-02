Quotidiano.net - Etna in intensa attività esplosiva. Ingv emette Vona: chiusi alcuni settori del’aeroporto di Catania per la nuvola di cenere

Roma, 14 febbraio 2025 - Allerta rosso per l', stamani inal cratere di Sud-Est: la nube diemessa dal vulcano ha fattore un(Volcano Observatory Notices for Aviation) dall'. E la nube sta ostacolando in parte i lavori all'aeroporto di. Lava flows from a crater of the Mountvolcano late on February 10, 2025. (Photo by Marco RESTIVO /Walk / AFP) La Sac, la società di gestione dell'aeroporto di, ha infatti comunicato che proprio per l'eruttiva dell'e "la contestuale emissione divulcanica in atmosfera", l'Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti allaaerea ad Est del vulcano (A3 e A3 bis) fino alle ore 19 ora locale. Una preucazione che "non incide in restrizioni al numero dei movimenti da e per l'aeroporto di".