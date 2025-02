Quotidiano.net - Ethan Hawke al lavoro sul remake di un celebre film con Gregory Peck

Roma, 14 febbraio 2025 – Quando emerge la notizia deldi uncult automaticamente sorgono anche i timori su una dignitosa riuscita del progetto. C’è chi pensa che certi titoli dovrebbero rimanere intoccabili e chi, invece, sogna di ‘modernizzare’ una pellicola e ridare una seconda vita alla storia, portando all’attenzione – di conseguenza – anche il titolo originale. In questi giorni ha preso forma l’idea di una rivisitazione di “The Gunfighter” – in italiano “Romantico avventuriero” – interpretato da. A essere interessato a un. L’idea dele come è nato l’interesse da parte dell’attore Uno dei titoli più noti della carriera dista per guadagnarsi una nuova rivisitazione da parte di uno dei suoi più grandi estimatori. L’attore candidato all'Oscarè coinvolto nel progetto di scrivere undel western uscito nel 1950.