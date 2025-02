Laprimapagina.it - Esplosione in un’azienda di Spilinga: ustionato Francesco Fiamingo, trasportato al Centro ustioni di Catania

, presidente del Consorzio della ‘Nduja di, è in gravi condizioni a seguito di un’avvenuta all’interno della sua azienda. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio sarebbe stato causato da una bombola di gas all’interno di un locale secondario adibito a cucina, senza interessare il corpo centrale della struttura produttiva.L’incidente ha provocatosul 70% del corpo di, con lesioni particolarmente gravi su mani, volto e torace. Dopo i primi soccorsi, l’uomo è statoall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e successivamente trasferito in elicottero algrandi ustionati di, dove è attualmente ricoverato.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente e verificare eventuali danni alla struttura.