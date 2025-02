Rompipallone.it - Esonero Conceicao, cresce la tensione: decisione clamorosa al Milan

Ultimo aggiornamento 14 Febbraio 2025 10:13 di Giancarlo SpinazzolaDopo la sconfitta di Rotterdam lain casasembra essere cresciuta: futuro a rischio per il tecnico portoghese.L’esordio sulla panchina delcon annessa vittoria della Supercoppa Italiana sembrano ormai rappresentare già il passato per Sergio. I tanti alti e bassi mostrati in campionato e le sconfitte di Zagabria e di Rotterdam hanno messo in luce i grandi problemi della squadra rossonera ma, soprattutto, la grandeche circola nell’ambiente.La fuga dalla conferenza stampa al termine della gara contro il Feyenoord sembra esserne la dimostrazione, con il tecnico portoghese che sembra far trasparire nervosismo e irritazione. A complicare la situazione sembra aggiungersi anche il rapporto con Zlatan Ibrahimovic, con la scintilla tra i due che non sembra essere scattata.