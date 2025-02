Ilrestodelcarlino.it - Esercito a Reggio Emilia, attese deluse: il ministro Piantedosi non dà risposte sulle tempistiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 febbraio 2025 – A cinque giorni dall'entrata in vigore delle "zone rosse", sono 131 le persone controllate e 10 quelle allontanate sulla base dell'ordinanza del prefetto Maria Rita Cocciufa. É quanto emerso nella riunione odierna del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di, presieduto daldell'Interno Matteo. Un incontro durato oltre due ore in una Prefettura strettamente presidiata dalle forze dell'ordine. Proprio davanti a Palazzo Allende di corso Garibaldi, nel pomeriggio, una decina di attivisti dei centri sociali di Aq16 ha inscenato un flash mob di protesta contro le zone rosse del cosiddetto "quadrilatero" cittadino e contro il nuovo Ddl Sicurezza varato dal Governo. Per quanto riguarda la richiesta dell'a presidio della zona stazione, ilnon ha dato le