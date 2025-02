Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Jacobelli: «Inter sfida Juventus in cambiamento. Nico Paz? Como ambizioso!»

Il giornalista Xavierha parlato in-News.it. Le sue sensazioni in vista die il possibile affondo dei nerazzurri persono stati i temi trattati nella seconda parte della nostravista. Qui potete trovare la prima., una delle due sfide clou della venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025, l’arriva al derby d’Italia con un punto di distacco sul Napoli. Cheaffronteranno i nerazzurri?Lasta vivendo una stagione di radicale, come abbiamo visto sin dall’inizio con la ‘pareggite’ in campionato. Ora ha Kolo Muani, primo calciatore straniero dopo 30 anni a segnare 5 gol nelle prime 3 partite in Serie A, per il quale lasi sta industriando per capire se ci sia la possibilità, quantomeno, di rinnovargli il prestito.