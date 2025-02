Ilrestodelcarlino.it - Esche velenose per cani. Daviddi indignato:: "Trovare i responsabili"

"In merito alle notizie uscite in questi giorni sugli organi di stampa riguardo a duemorti per aver ingerito delleavvelenate lasciate sul territorio del comune di Casalgrande, voglio esprimere la mia più ferma indignazione per quanto accaduto". Ad affermarlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppedopo la morte per sospetto avvelenamento, nei giorni scorsi, di duenei dintorni di Villa Spalletti. Il primo cittadinocondanna il grave gesto: "Sono comportamenti riprovevoli e inaccettabili che non possonoluogo in una società che si vuole definire ‘civile’. Pur non essendo azioni facili da contrastare, posso assicurare che l’amministrazione comunale non è inerte su questo fronte avendo già allertato tutti gli enti preposti a salvaguardare l’incolumità degli animali e dell’ambiente in generale.