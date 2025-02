Dayitalianews.com - Esce per andare a scuola e sparisce; paura e preoccupazione per la sorte del 15enne Argaz. Ricerche in tutto il Lazio. L’appello disperato della famiglia

Crl’ansia per le sorti di, il ragazzo scomparso a Roma nella giornata di ieri. Il giovane, che frequenta l’istituto Cavour in zona Colosseo, non è mai entrato ae da quel momento i familiari non hanno più avuto sue notizie. L’ultima volta è stato visto nei pressi di San Paolo, quartiere da cui sarebbe dovuto partire per recarsi a lezione.L’allarme lanciato dal padreIl mancato rientro a casa nel pomeriggio ha fatto scattare l’allarme. Il padre, non vedendolo tornare, ha immediatamente avvisato le autorità, mentre la madre, sopraffatta dall’angoscia, vive ore di grande apprensione. A complicare ulteriormente la situazione, il fatto chesoffre di asma e, pur avendo con sé il proprio inalatore, potrebbero verificarsi difficoltà respiratorie in caso di emergenza.