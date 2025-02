Thesocialpost.it - Errani-Paolini: la coppia azzurra vola in finale a Doha

Il tennis italiano fa sognare! Sarae Jasminecompiono un’altra impresa e raggiungono ladel torneo di doppio al “Qatar Total Energies Open”, primo Wta 1000 della stagione.Leggi anche: Federica Brignone in cima al mondo! Una vittoria fantasticaBattaglia epica contro le russeLe azzurre, terze favorite del tabellone, hanno superato in semilarussa Mirra Andreeva-Diana Shnaider con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 11-9. Una vera battaglia, ricca di emozioni e colpi di scena!Match point annullatohanno dimostrato una forza incredibile. Nel secondo set, sotto 6-4 5-3, hanno annullato un match ball alle avversarie, dando il via a una rimonta mozzafiato.Tie-break da brividiIl super tie-break è stato un vero thriller. Le azzurre hanno annullato altre due palle-incontro, dimostrando nervi d’acciaio e una grande determinazione.