Errani-Paolini in finale del doppio a Doah

AGI - Ennesima impresa del duo Sara-Jasmine. La romagnola e la toscana, dopo aver annullato un match ball nel secondo set alle avversarie (erano sotto nel punteggio per 6-4 5-3), hanno rimontato e hanno vinto al super tie-break, annullando altre due palle-incontro, contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Così le azzurre sono approdate alladel torneo didel "Qatar Total Energies Open", primo Wta 1000 della stagione, in scena sul cemento di Doha., terze favorite del tabellone, si sono imposte nella prima semiodierna col punteggio di 4-6 7-6 (2) 11-9. Nella nonadidella loro carriera in coppia, domani, le azzurre sfideranno la cinese Xinyu Jiang e la Fang-Hsien Wu (di Taiwan), vincitrici in semicontro la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund con lo score di 6-2 6-3.