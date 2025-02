Panorama.it - Equity crowdfunding, Mamacrowd raccoglie 41 milioni di euro nel 2024

Una raccolta da 41di(31,9da start-up e pmi, altri 9dall’immobiliare) raggiunta attraverso 42 campagne che hanno coinvolto quasi cinquemila investitori e hanno sostenuto numerose start-up e piccole e medie imprese nel proprio percorso di ricerca capitali e di crescita. Sono i numeri deldi, la principale piattaforma diitaliana per capitale raccolto di proprietà del Gruppo Azimut. Mentre si fanno i conti del passato recente, si guarda già avanti: «Nel 2025 abbiamo introdotto servizi essenziali per le aziende che vogliono avviare la loro attività ere capitale, partendo da strumenti come il simulatore di cap table fino alla generazione di una bozza di statuto» ha spiegato Maurizio de Gregorio, Ceo di. «Il nostro obiettivo» ha aggiunto «è supportare startup e PMI nella costruzione di una strategia di funding solida e scalabile.