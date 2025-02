Equitazione quali cavalieri azzurri in gara nel week end | Team Italia ad Abu Dhabi per la Longines League of Nations

Leggi su Sportface.it

Fuso orario orientale nelend per idel salto ostacoli che saranno intra Emirati Arabi, Qatar e Hong Kong. La notizia più importante vede la presenza delallaof2025. Nella scorsa stagione la squadra azzurra si piazzò al decimo posto dello speciale ranking, prendendo il posto del Brasile alle spalle di Irlanda, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia e i campioni in carica della Germania. Un risultato di prestigio, che permetterà all’di essere tra le protagoniste del più antico e prestigioso circuito a squadre del mondo, targato FEI.Al via nello CSIO5* LLN di Abuci saranno Piergiorgio Bucci con Hantano, Emanuele Camilli con Odense Odeveld (secondo cavallo Chacco’s Girlstar), dal carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli (Corradiena Van’t Klein Asdonkz) e dal 1° graduato dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle (Scuderia 1918 Calle Deluxe).