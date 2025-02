Quotidiano.net - Eon Productions in battaglia legale per il marchio James Bond a Dubai

Leggi su Quotidiano.net

La casa cinematografica inglese Eonproprietaria del franchise multimiliardario '' è impegnata in unacon un immobiliarista austriaco che vuole sfruttarne commercialmente il nome del celebre 007 britannico per un mega progetto a. Lo riporta il Guardian in esclusiva. L'imprenditore austriaco Josef Kleindienst, che sta costruendo un complesso turistico di lusso da cinque miliardi di dollari chiamato il 'Cuore dell'Europa' su sei isole artificiali davanti alla costa di, ha presentato una serie di ricorsi nell'Unione europea e nel Regno Unito per il mancato utilizzo delda parte della Eon per la commercializzazione di una vasta gamma di beni e servizi. Tecnicamente, spiega il Guardian, i ricorsi di Kleindienst sono conosciuti come "azioni di cancellazione basate sul non utilizzo".