Sport.quotidiano.net - Entusiasmo Costone! Ora play-in gold. Belletti: "Risultato fortemente voluto"

"Aver raggiunto i-inè unche abbiamoe per nulla scontato. Oggi la storia dice che ci siamo. Abbiamo già fissato un nuovo obiettivo: lottare per provare a centrare i-off". Parole del coach delMichele(nella foto), facendo il punto della situazione alla vigilia del primo match di poule promozione. "Sono molto curioso di confrontarmi con le squadre di Piemonte e Lombardia – ha aggiunto-. Da una parte ci sono tre formazioni con una forte vocazione a puntare sui giovani. Borgomanero, nostra prossima avversaria, è una delle migliori realtà italiane nella formazione di talenti, basti pensare che Francesco Ferrari, fresco di convocazione nella nazionale maggiore, è un loro prodotto. Discorso simile per Derthona e Oleggio: questi ultimi vantano atleti medagliati con la nazionale Under 17 e hanno anche siglato un accordo con l’Olimpia Milano proprio in quest’ottica.