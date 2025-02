Anteprima24.it - Ente Parco Campi Flegrei, soddisfatti per dissequestro Solfatara

Tempo di lettura: 3 minuti“Esprimo la più profonda soddisfazione sul tanto auspicatodel Vulcano. Un doveroso ringraziamento va a quanti hanno contribuito al rilancio dell’intera area flegrea”. Lo afferma il presiddell’Regionale dei, Francesco Maisto, parlando ildell’area nell’area di Pozzuoli che era sotto sequestro dal settembre 2017, quando ci fu una voragine che si aprì nel terreno che uccise tre turisti veneti.Maisto ha guidato in questi ultimi anni l’a lavorare per ottenere una forte sicurezza dell’area per portarla alla riapertura, un lavoro su cui Maisto ringrazia anche l’appoggio “innanzitutto – spiega – del presiddella Regione Campania, Vincenzo De Luca, per il sostegno istituzionale, e il vicepreside assessore all’ambidella Campania Fulvio Bonavitacola, per la gentile collaborazione e per le risorse impegnate di messa in sicurezza e cura boschiva, ma anche l’assessore regionale Felice Casucci, per la realizzazione del corso di formazione per Guide Vulcanologiche e poi ancora, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, per la costante collaborazione”.