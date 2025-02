Iodonna.it - Emergenza sull'isola toscana, travolta da un nubifragio che ha rovesciato oltre 50 mm di pioggia in un'ora

Sui social il Comune di Portoferraio (Livorno) all’d’Elba parla di «alluvione e di situazione estremamente critica. Il Comune invita i cittadini a non usare le auto, non venire verso Portoferraio e non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere». Sempre sui social è stata postata la foto di un’auto in mezzo ad una strada diventata un fiume in piena. (NPK) Immagini ANSAiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Alluvione all’d’Elba: auto sommerse e strade come fiumi a Portoferraio iO Donna.