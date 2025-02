Thesocialpost.it - Emergenza maltempo in Italia, case isolate e strade allagate: bloccate intere famiglie

Continua l’in: attivate anche con mezzi anfibi dei vigili del fuoco, le operazioni di recupero, assistenza e soccorso a numerose persone ancoranel territorio di Orbetello (Grosseto) dopo i nubifragi delle ultime ore. Come riportato dall’Ansa, a causa degli allagamenti lenon sono praticabili e le loroin zone di aperta campagna non sono raggiungibili.Leggi anche:Vannacci a Sanremo con la moglie: “Meno male che non abbiamo visto uomini con la gonna”Centinaia di ettari di campi coltivati sono ancora allagati tra Albinia, Orbetello e Capalbio dove le precipitazioni intense hanno fatto esondare canali e fossi poderali trascinando acqua e fango su terreni adibiti a cereali e ortaggi. Inondati magazzini e piani bassi delle abitazioni. Sono in corso in queste ore operazioni di messa in sicurezza nell’area di Albinia, Marsiliana, Parrina.