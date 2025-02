Ilrestodelcarlino.it - Emergenza alloggi. Il Comune e altri enti cercano nuovi posti letto dedicati agli studenti

Sono tra i 3.200 e i 3.500 gli studuniversitari fuori sede a Forlì. I‘istituzionali’ a disposizione sono 283. I conti sono presto fatti. Ci sono circa 3mila ragazzi che necessitano di uno dove vivere e dormire. In città sono disponibili 184targati Er.Go. e99 locati da Serinar, dueche supportano l’università a livello regionale e provinciale. Un po’ di ossigeno, ma non in tempi brevi, potrebbe arrivare dallo studentato San Francesco, in via Albicini, di proprietà dei Frati minori. La struttura, con 63, è chiusa dal 2016, ma è ancora in ottime condizioni; il problema sono le spese di gestione, viste le dimensioni e visto che non è possibile effettuare intervdi efficientamento energetico. Una volta acquistato dai religiosi, bisognerà trovare un gestore.