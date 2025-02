Ilgiorno.it - Emergency. Letto in piazza per la pace

Fai l’amore, ripudia la guerra! La festa degli innamorati quest’anno diventa ’occasione per lanciare un messaggio d’amore e di. È il bed-in diche inMercanti oggi alle ore 17.30 ospiterà in una due piazze chiunque voglia inviare un messaggio d’amore. Proprio come John Lennon e Yoko Ono nel 1969 protestarono contro la guerra in Vietnam, trasformando il proprioin un simbolo di, i passanti potranno sdraiarsi condividendo una foto attraverso i propri canali e scrivere un messaggio disu una lavagna. Ad animare l’iniziativa il comico Max Angioni. L’evento aperto a tutti fa parte di un’iniziativa più ampia, la campagna “Ripudia” di, lanciata il 4 novembre che vuole riaffermare l’importanza dell’articolo 11 della Costituzione: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.